Perentorio rialzo nella seduta di ieri per Leonardo che ha guadagnato 3,96 punti percentuali chiudendo a 10,355 euro. Il gruppo attivo nei settori aerospaziale e difesa ha siglato un contratto, in qualità di capo di un consorzio industriale europeo, per la realizzazione del Sample Transfer Arm per Mars Sample Return, programma NASA in collaborazione con ESA. Si tratta del braccio robotico che contribuirà a portare entro la fine del decennio, per la prima volta nella storia, campioni del suolo di Marte sulla Terra. Graficamente il titolo ha superato la linea di tendenza che scendeva dai top di giugno andando a premere sulla resistenza a 10,37 circa, top di settimana scorsa. Oltre tale ostacolo si farebbe concreta la possibilità di un allungo verso 11 euro ed il conseguente raggiungimento di nuovi massimi annuali, resistenza successiva a 11,90 euro, ostacolo critico che tra il 2019 ed il 2020 aveva impedito il proseguimento del trend rialzista agevolando il crollo in area 4,50. Sotto 9,50 invece nuove indicazioni di debolezza, preludio al ritorno a in area 8,50/8,80.

