Leonardo +3,1% tonica in avvio, tocca i massimi da febbraio 2020 grazie a indiscrezioni secondo cui il gruppo tedesco Rheinmetall sta valutando l'acquisizione di una quota della Oto Melara di Leonardo nell'ambito di un impegno di lungo termine nel mercato italiano. Lo rivela Reuters che attribuisce questa posizione all'amministratore delegato Armin Papperger. In particolare sarebbe stata presentata a fine maggio una proposta da 190-210 milioni di euro per il 49% della società italiana dei cannoni.

