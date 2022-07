Seduta decisamente positiva per Leonardo +3,2%. Oggi il gruppo attivo nei settori aerospaziale e difesa ha siglato un contratto, in qualità di capo di un consorzio industriale europeo, per la realizzazione del Sample Transfer Arm per Mars Sample Return, programma NASA in collaborazione con ESA. Si tratta del braccio robotico che contribuirà a portare entro la fine del decennio, per la prima volta nella storia, campioni del suolo di Marte sulla Terra.

