Con la seconda Call for Solutions, lanciata dalla piattaforma Solvers Wanted, sono disponibili nuovi temi di challenge per startup, università, spin off e enti di ricerca che si metteranno in gioco con idee, soluzioni e progetti per arricchire l'ecosistema dell'innovazione di Leonardo.

Al via la nuova Call for Solutions rivolta al mondo accademico, agli enti di ricerca, alle start-up e alle PMI innovative, ora disponibile su Solvers Wanted, la piattaforma di Leonardo nata per stimolare la ricerca e il processo di innovazione attraverso specifiche iniziative ed eventi all'insegna della strategia di Open Innovation nel solco delineato durante l'Innovation day dello scorso 14 luglio.

Due le nuove "challenge" disponibili e destinate a individuare e promuovere soluzioni innovative che caratterizzeranno i prodotti del futuro:

- Brain Computer InterfaceIdentificare nuove soluzioni in grado di elaborare il pensiero di un operatore umano e di dare avvio, su comando a distanza da parte dell'operatore e senza usare alcun processo motorio, all'esecuzione di semplici azioni mostrate su uno schermo di un personal computer.

- Batterie Strutturali per l'industria aerospazialeValutare materiali multifunzionali o sistemi accoppiati che fungano da elemento strutturale e contemporaneamente garantiscano l'immagazzinamento di energia.

I vincitori si aggiudicheranno un contratto di collaborazione con Leonardo per implementare le soluzioni proposte e potranno aderire alla rete "Leonardo team for innovation" con la possibilità di aggiungere il simbolo della rete al loro logo.

Inviare proposte progettuali è possibile da oggi. Entra in Solvers Wanted e partecipa anche tu!

La scadenza per l'invio delle proposte è il 30 settembre 2022.

Per ulteriori informazioni scrivere a solverswanted@leonardo.com

(RV - www.ftaonline.com)