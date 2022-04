Leonardo accoglie con favore l'assegnazione del contratto del valore di 29 milioni di dollari da parte del Dipartimento della Difesa USA per la fornitura di elicotteri AW119Kx nell'ambito dei programmi FMS (Foreign Military Sales) per Israele. L'Esercito degli Stati Uniti sarà responsabile degli aspetti contrattuali e gli elicotteri saranno prodotti presso lo stabilimento Leonardo di Philadelphia in Pennsylvania.



Il Ministero della Difesa israeliano è già cliente di AW119Kx. Nel 2019 era stato firmato un contratto per un pacchetto completo di capacità di addestramento nel campo della difesa comprendente sette elicotteri monomotore AW119Kx da produrre negli Stati Uniti. Tale programma di addestramento comprende inoltre simulatori di volo e altri equipaggiamenti dedicati, nuove infrastrutture e supporto tecnico per 20 anni.



L'AW119 è il miglior elicottero monomotore multiruolo disponibile oggi nella sua categoria e il suo successo è cresciuto in maniera significativa in anni recenti sul mercato mondiale della difesa, sia per compiti di addestramento che per altri ruoli operativi. Nel 2020 il Dipartimento della Difesa USA ha assegnato un contratto che prevede fino a 130 AW119 per sostituire gli ormai obsoleti TH-57 Sea Ranger come nuovo elicottero da addestramento per la US Navy, il Corpo dei Marines e la Guardia Costiera, con 104 unità già ordinate fino ad oggi. Inoltre, la Forza Aerea portoghese impiega attualmente una flotta di cinque AW119 per addestramento, evacuazione medica, trasporto truppe, ricerca e soccorso a corto raggio e antincendio.

Il numero di operatori di AW119 continua ad aumentare. Questo modello è stato scelto per compiti di difesa, sicurezza nazionale e ordine pubblico in diversi paesi tra i quali, ad esempio, USA, Portogallo, Finlandia. Lettonia, Brazile, Ecuador, Corea del Sud.

Dotato di grande versatilità, l'AW119 presenta avionica che consente sia di operare secondo le regole del volo a vista, sia strumentale. Questo permette maggior consapevolezza del contesto operativo per l'equipaggio, efficacia di missione e sicurezza, fornendo agli operatori diverse opzioni per soddisfare i loro specifici requisiti. Questo modello di elicottero offre prestazioni senza confronti con elevati margini di potenza e la cabina più ampia nella sua categoria, in grado di ospitare fino a sei passeggeri in base alla configurazione. Oltre 470 AW119 sono stati venduti fino ad oggi.

