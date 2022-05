L'a.d. di Leonardo (+0,0 a 9,90 euro), Alessandro Profumo, in un'intervista a Repubblica dice no all'ipotesi di aggregazione con Fincantieri +0,2%. Secondo il manager non ci sono sinergie tra i due gruppi. Ieri il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, aveva parlato di un polo italiano della difesa. Sull'ipotesi di cessione di Oto Melara, Profumo frena: "non dipende solo da noi" dato che si tratta di ipotesi da analizzare a livello di sistema Paese. L'analisi del grafico di Leonardo mette in evidenza il rally partito a fine febbraio (oltre +60%) e la pausa delle ultime settimane. Il superamento confermato in chiusura di seduta di 10,30 euro decreterebbe la riattivazione del movimento verso 11,80-11,90, massimi allineati del 2019-2020. Sotto 9,50 spazio per correzioni verso 9,00 e 8,50.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)