Il gruppo tedesco Rheinmetall sta valutando l'acquisizione di una quota della Oto Melara di Leonardo nell'ambito di un impegno di lungo termine nel mercato italiano. Lo rivela Reuters che attribuisce questa posizione all'amministratore delegato Armin Papperger. In particolare sarebbe stata presentata a fine maggio una proposta da 190-210 milioni di euro per il 49% della società italiana dei cannoni. Già a marzo Papperger aveva confermato un interesse per Oto Melara nell'ambito della prevista crescita europea e tedesca delle spese per la difesa. Secondo le fonti citate da Reuters il governo italiano, che ha voce in capitolo con la golden share su questo genere di partecipazioni strategiche, sarebbe stato informato, ma non ci sono al momento posizioni ufficiali.

(GD - www.ftaonline.com)