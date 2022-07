Performance positiva per Leonardo +2,4% che approfitta dell'approvazione della Camera USA di un disegno di legge (National Defense Authorization Act) per il superamento del budget per la Difesa da 800 miliardi di dollari l'anno prossimo: è stata infatti autorizzata una spesa aggiuntiva di 37 miliardi di dollari rispetto al livello record di 773 miliardi proposto dal presidente Joe Biden.

Performance positiva per Leonardo +2,4% che approfitta dell'approvazione della Camera USA di un disegno di legge (National Defense Authorization Act) per il superamento del budget per la Difesa da 800 miliardi di dollari l'anno prossimo: è stata infatti autorizzata una spesa aggiuntiva di 37 miliardi di dollari rispetto al livello record di 773 miliardi proposto dal presidente Joe Biden. Serve ora l'ok de Senato ma la Commissione per i servizi armati ha già prospettato un aumento superiore, 45 miliardi. Indicazioni positive per Leonardo che realizza il 25% circa dei ricavi negli USA.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)