Levi Strauss & Co. ha sfiorato un rimbalzo del 5% in after market (la seduta di giovedì al Nyse si era già chiusa in rally del 3,86%), dopo che lo storico marchio di jeans ha comunicato risultati per il secondo trimestre segnati da profitti netti in declino da 65 milioni di dollari, pari a 16 centesimi per azione, a 50 milioni, e 12 centesimi. Su base rettificata l'eps si è attestato a 29 centesimi, ampiamente sopra ai 23 centesimi del consensus di FactSet. Nei tre mesi allo scorso 29 maggio le vendite sono cresciute del 15% annuo a 1,47 miliardi, contro gli 1,43 miliardi stimati dagli analisti.

(RR - www.ftaonline.com)