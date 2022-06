Lg Energy Solution costruirà una fonderia di nichel in Indonesia. Il colosso delle batterie sudcorano (quotato a Seoul dallo scorso gennaio) ha presentato piani d'investimento per complessivi 9,8 miliardi di dollari in Indonesia. La fonderia costerà 3,5 miliardi, cui andranno ad aggiungersi 2,4 miliardi per un altro impianto da cui usciranno le materie prime per la produzione di batterie in un'altra struttura da 3,6 miliardi. L'Indonesia nel 2020 aveva bloccato l'export di nichel, con l'obiettivo di attrarre investimenti per il trattamento della materia prima in loco.

(RR - www.ftaonline.com)