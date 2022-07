Hetal Mehta, Senior European Economist di LGIM, ha così rapidamente commentato le decisioni odierne della Bce.

"La BCE si trova ad affrontare un triplice problema che non sembra semplificarsi. L'inflazione è alta e in aumento, la crescita è in calo e il balzo dei rendimenti dei titoli italiani è un buon modo per farsi venire il mal di testa. L'aumento dei tassi di 50 punti base insieme all'acquisto di obbligazioni attraverso il nuovo Transmission Protection Instrument è un passo nella giusta direzione. I dettagli di questo strumento annunciati oggi lasciano alla BCE molta discrezionalità. Con la sospensione da parte della Commissione europea delle regole fiscali per quest'anno e per il 2023, la condizionalità dello strumento appare allentata".

(GD - www.ftaonline.com)