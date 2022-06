The Lifestyle Group, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA ("Wealty"), facendo seguito al comunicato stampa del 13 maggio 2022, rende noto che in data 16 giugno 2022 Praxi S.

The Lifestyle Group, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA ("Wealty"), facendo seguito al comunicato stampa del 13 maggio 2022, rende noto che in data 16 giugno 2022 Praxi S.p.A. ("Esperto Indipendente") - Esperto Indipendente nominato dalla Società per procedere ad una relazione di stima del valore del brevetto "Box della Salute" appartenente alla società Wealty, propedeutico ad una valutazione della partecipata stessa, in quanto unico asset in capo alla stessa (si ricorda, oltretutto, che Wealty alla data non è dotata di una propria struttura manageriale) - ha inviato alla Società la perizia valutativa che è disponibile sul sito internet dell'Emittente.

L'Esperto Indipendente conclude la propria relazione valutando che, sulla base delle informazioni acquisite e del fatto che, alla data della redazione della perizia valutativa, non sono ancora state registrate da Wealty vendite del format "Box della Salute", e neppure ordini di acquisto, e che il management della partecipata non prevede ve ne siano, almeno nel prossimo futuro, il valore del brevetto sia pari ad Euro zero. Ad integrazione, l'Esperto Indipendente nella propria relazione ritiene che il costo di ricostruzione del brevetto sia pari ad Euro 38 migliaia.

A seguito della ricezione della perizia valutativa e dell'impairment della partecipazione che ne consegue, la Società, che, come già come comunicato in data 13 maggio 2022, alla data del 31 dicembre 2021 versa nella fattispecie di cui all'articolo 2447 codice civile, di fatto continua a trovarsi nella stessa situazione con un impatto maggiore derivante dall'intera svalutazione del valore della partecipazione di Wealty iscritta in bilancio per un importo pari ad Euro 650 mila. Si conferma che tale situazione - già in parte sanata dalle richieste di conversione presentate da Golden Eagle Capital Advisors INC ("GECA") in data 4 maggio, 22 maggio, 30 maggio e 13 giugno 2022 - verrà definitivamente sanata con ulteriori conversioni delle obbligazioni, da parte di GECA, emesse nell'ambito della prima tranche del POC non pregiudicando, in tal modo, la continuità aziendale.

In considerazione di quanto sopra riportato e facendo seguito al comunicato stampa del 3 giugno 2022, la Società rende noto che il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 verrà convocato in data 28 giugno 2022.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione, prendendo atto della relazione valutativa redatta dall'Esperto Indipendente ed al fine di tutelare gli interessi della Società, sarà chiamato, altresì, a valutare eventuali impatti sul contratto di acquisto delle quote di Wealty dall'altro socio Fabio Pasquali, e le relative modalità di pagamento del prezzo di acquisto che prevedono, alla stato attuale, il pagamento da parte della Società delle rimanenti due rate, di importo pari ad Euro 1 milione ciascuna, rispettivamente entro il 30 giugno 2022 ed il 30 luglio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre provvederà anche a convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2021, fissando entro la data del 20 luglio 2022, le date relative alla prima e seconda convocazione.

Si precisa che la documentazione a supporto dell'Assemblea dei Soci, comprese le Relazioni sul Bilancio Consolidato e sul Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 emesse da parte della Società incaricata della revisione dei conti, sarà resa a disposizione del Pubblico entro il 30 giugno 2022, nel rispetto delle disposizioni regolamentari.

Il report dell'Esperto Indipendente è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.tlsg.it nella sezione "Investor & Media, Angolo dell'azionista, Documenti Societari".

