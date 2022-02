Lo S&P500 completa un doppio massimo. Lo S&P500, scendendo sotto area 4450, ha completato il doppio massimo disegnato in area 4590 dal 2 febbraio. Il target della figura, ottenuto proiettandone l'ampiezza verso il basso dal punto di rottura, si colloca a 4300 circa. Attenzione tuttavia poichè i due massimi del doppio massimo sono sul 61,8% di ritracciamento (Fibonacci) del ribasso dal top di gennaio. Quando dopo una discesa come quella di gennaio i prezzi rimbalzano solo del 50/61,8% (percentuale di Fibonacci) vuol dire che il ribasso è solo a metà del guado. E' quindi elevato il rischio di una discesa anche al di sotto dei minimi di fine gennaio. In ottica di onde di Elliott il rimbalzo dal minimo di fine gennaio potrebbe dimostrarsi solo l'onda intermedia B della correzione iniziata a gennaio. Se la C, l'onda ribassista che potrebbe essere appena partita, dovesse avere ampiezza uguale ad onda A, il ribasso di gennaio, l'indice potrebbe arrivare in area 4000 prima di trovare un nuovo supporto. Preoccupante da un punto di vista macro il dato odierno sulla fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan, risultata in forte calo a 61,70 punti dai 67,20 punti precedenti e con stime di 67 punti. In calo anche le aspettative a 57,4 punti dai 64,1 punti precedenti. La fiducia dei consumatori è un ottimo anticipatore dell'andamento del Pil, all'orizzonte l'economia Usa potrebbe andare quindi incontro non solo ad un rialzo dei tassi ma anche ad un rallentamento dell'economia.

