Lo S&P500 salva l'onore in chiusura di ottava. Lo S&P500 venerdì ha guadagnato lo 0,22% a 3675 punti (range di seduta 3637-3708) ma la settimana non è andata altrettanto bene, l'indice ha infatti lasciato sul terreno il 5,8% nell'ottava. La chiusura di venerdì si colloca al di sotto del supporto critico dei 3810 punti, 38,2% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, livello che era stato già toccato il 20 maggio e che in quella occasione aveva sostenuto un veloce rimbalzo. La violazione di 3810 rischia di aprire la strada al test del livello successivo nella scala dei ritracciamenti, quello del 50%, a 3500 circa, praticamente coincidente anche con la base del gap del 9 novembre 2020. Un indizio in favore di un rimbalzo verrebbe dal superamento di area 3730, una conferma al di sopra di 3810. Solo in quel caso possibile la ricopertura del gap ribassista del 13 giugno con lato alto a 3900 circa. Resistenza successiva a 4017 punti.

