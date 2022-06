Lo S&P500 ha archiviato venerdì una settimana di netto calo, -5,05% il saldo, secondo peggiore risultato dall'ottobre del 2020 (dopo la settimana terminata il 21 gennaio). Il ribasso non ha violato tuttavia supporti di rilievo, i prezzi con i minimi di quota 3900 si sono infatti fermati prima di scendere al di sotto della base del canale ribassista disegnato dal top di inizio gennaio, passante a 3875 circa, e quindi anche del minimo del "martello" (candela particolarmente significativa) del 20 maggio a 3810, collocato sul 38,2% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del rialzo dai minimi di marzo 2020. Fino a che questa coppia di supporti rimarrà intatta la speranza che l'indice stia disegnando una base per un tentativo di rimbalzo che lo riporti verso i massimi dell'anno resterà credibile. La strada per la realizzazione di questo scenario resta comunque lunga e tortuosa, e passa inizialmente per i 4017 punti, lato alto del gap del 10 giugno, poi per i 4162 punti, media mobile esponenziale a 50 giorni, che l'indice ha tentato di superare invano tra il 27 maggio e l'8 giugno. Sotto 3810 diverrebbe invece probabile una rapida discesa verso i 3515 punti, 50% di ritracciamento (percentuale successiva al 38,2% nella scala di Fibonacci) del rialzo dai minimi di marzo 2020.

(AM - www.ftaonline.com)