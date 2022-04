Lockheed Martin Corporation ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da un utile di 6,44 dollari per azione, contro i 6,11 dollari del consensus di FactSet.

Lockheed Martin Corporation ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da un utile di 6,44 dollari per azione, contro i 6,11 dollari del consensus di FactSet. Nei tre mesi il gruppo Usa di aerospaziale e difesa ha registrato un declino dei ricavi dell'8% annuo a 14,96 miliardi di dollari, contro i 15,58 miliardi attesi dagli analisti. In termini di guidance Lockheed ha confermato di attendersi per l'intero esercizio 26,70 dollari di eps su circa 66 miliardi di ricavi. Il consensus di Reutersi è invece per 26,80 dollari e 66,11 miliardi rispettivamente. Lockheed ha chiuso in declino dell'1,67% martedì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)