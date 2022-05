Finisce l'effetto lockdown per Logitech, che segna nel quarto trimestre del suo esercizio (chiuso lo scorso 31 marzo) un crollo delle vendite del 20% annuo a 1,23 miliardi di dollari. Nell'intero anno fiscale, comunque, il produttore di periferiche per pc e accessori per terminali mobili (con base in Svizzera ma quotato anche al Nasdaq) ha potuto festeggiare il record assoluto di ricavi, in rialzo del 4% a 5,48 miliardi. Nel trimestre l'utile operativo è precipitato del 56% annuo a 129 milioni. Logitech ha peggiorato la guidance sull'esercizio 2023 appena iniziato anche a causa della guerra in Ucraina. Logitech aveva chiuso in progresso dell'1,59% lunedì al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)