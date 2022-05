Lorie Logan prende il posto di Robert Kaplan come presidente della Federal Reserve Bank (Fed) di Dallas di Dallas. La 49enne Logan, che assumerà la carica in agosto, attualmente è executive vice president della Fed di New York, oltre a essere manager del System Open Market Account del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie), ruolo da cui ha supervisionato il portafoglio titoli da 9.000 miliardi di dollari dell'istituto centrale di Washington. Kaplan si era dimesso in ottobre dopo essere finito sotto esame per attività sui mercati azionari condotte nel 2020 che avevano sollevato dubbi in merito all'efficacia delle regole etiche della Fed.

