Lu-Ve in calo con revisione di Intesa. Il titolo cede al momento lo 0,45% a 21,90 euro, nell'intraday ha oscillato tra 21,80 e 22,55. Intesa Sanpaolo ha ridimensionato il giudizio sul titolo a "add" da "buy" mentre il target è salito a 23,9 euro da 23,8. A motivare la decisione è la recente sovraperformance del titolo, gli esperti ritengono comunque che il gruppo riuscirà a raggiungere una crescita organica del 3%. Per inviare un segnale di forza i prezzi dovranno superare a 22,05 il top del 27 aprile (ieri massimo a 22,00). In quel caso via libera al test di area 25 euro. Sotto 20,80 rischio invece di avvio di una correzione verso 19,80, in caso di rottura fino a 19,16, base del gap del 13 maggio.

