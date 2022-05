Lucid Group ha chiuso con un rimbalzo del 14,79% a Wall Street, segnando la migliore performance di un Nasdaq in rally del 3,82% venerdì. Il titolo della rivale di Tesla, che rimane comunque in declino del 56% da inizio 2022, ha beneficiato del recupero generalizzato dei titoli growth a maggiore rischio, evidenziato proprio dal rally dell'indice tecnologico, e del ritorno nei radar degli investitori del segmento delle vetture elettriche (Rivian Automotive è rimbalzata del 9,88% e la stessa Tesla ha guadagnato il 5,71%). Tendenza che è stata confermata per altro dal raddoppio della partecipazione in Rivian da parte del fondo d'investimento di George Soros, che ha parallelamente aperto nuove posizioni sulle cinesa Nio e proprio su Lucid.

(RR - www.ftaonline.com)