Lufthansa cancella altri 2.000 voli portando a un totale di oltre 6.000 quelli che verranno soppressi fino alla fine di agosto. L'annuncio di mercoledì è arrivato dopo quello di settimana scorsa che riguardava la cancellazione di 770 voli tra l'8 e il 14 luglio. "Lufthansa ha implementato numerose misure e sta reclutando personale aggiuntivo per garantire la massima stabilità possibile dell'orario dei voli e offrire così ai suoi passeggeri la migliore sicurezza possibile nella pianificazione", ha dichiarato a Reuters il colosso dei cieli tedesco. Lufthansa è solo l'ultima compagnia aerea a essere costretta alla cancellazione di voli: il problema è il frutto di un ritorno in massa dei viaggiatori dopo lo stop dovuto alla pandemia ma anche alla difficoltà da parte delle società aeroportuali di coprire l'organico necessario. Diversi vettori, Lufthansa compresa, sono anche alle prese con scioperi del personale. Lufthansa aveva chiuso in declino dell'1,87% mercoledì a Francoforte, contro la flessione dell'1,16% del Dax.

