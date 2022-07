Lululemon Athletica crolla del 4% in premarket (la seduta di venerdì al Nyse si era invece chiusa con un rialzo dello 0,92% al Nyse), in scia al declassamento deciso da Jefferies.

di Financial Trend Analysis

Lululemon Athletica crolla del 4% in premarket (la seduta di venerdì al Nyse si era invece chiusa con un rialzo dello 0,92% al Nyse), in scia al declassamento deciso da Jefferies. Il team di analisti guidato da Randal Konik ha peggiorato da hold a underperform il giudizio sul titolo del retailer d'abbigliamento sportivo di Vancouver, citando l'aumentata concorrenza da parte di brand come Alo, Athleta, Rhone e Vuori e la fine dell'effetto lockdown, che aveva spinto le vendite del cosiddetto athleisure. Jefferies ha anche ridotto da 375 a 200 il prezzo obiettivo (Lululemon scambia poco sopra i 280 dollari di valore).

