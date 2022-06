Lululemon ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da profitti netti in crescita da 145 milioni, pari a 1,11 dollari per azione, a 190 milioni, e 1,48 dollari, contro gli 1,43 dollari del consensus di FactSet.

Lululemon ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da profitti netti in crescita da 145 milioni, pari a 1,11 dollari per azione, a 190 milioni, e 1,48 dollari, contro gli 1,43 dollari del consensus di FactSet. Nei tre mesi il retailer d'abbigliamento sportivo di Vancouver ha registrato un rimbalzo del 32% annuo per i ricavi a 1,6 miliardi, in linea con le attese degli analisti. Lululemon, dopo avere chiuso in rally del 4,35% giovedì al Nasdaq, scambiava in progresso di circa il 2% nel mercato esteso.

(RR - www.ftaonline.com)