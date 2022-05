Titoli del settore lusso in forte ribasso.

di Financial Trend Analysis

Titoli del settore lusso in forte ribasso. Il lockdown duro a Shanghai penalizza il settore. Venerdì il leader cinese Xi Jinping ha messo in guardia chiunque metta in discussione la politica zero-Covid della Cina. Moncler -0,9%, Salvatore Ferragamo -5,0% (domani i risultati del primo trimestre), Tod's -3,4%, Brunello Cucinelli -2,4%, Ferrari -2,4%.

(SF - www.ftaonline.com)