In data 9 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.

L'Amministratore Delegato Luigi Capello *ha commentato: "I risultati della Società nel 2021, nonostante un avvio rallentato dalla pandemia, hanno visto un'accelerazione decisa nella seconda parte dell'anno che ci ha permesso di conseguire un significativo utile d'esercizio e un forte incremento del valore del portafoglio, anche grazie a importanti investimenti di terzi nelle nostre startup. Ulteriori motivi d'orgoglio e di dimostrazione di autorevolezza maturata dalla Società sono il rafforzamento della collaborazione con *Meta, la partnership siglata con CDP ed Eni per l'avvio dell'acceleratore ZERO, la recente partnership con Leonardo *per il lancio del Corporate Accelerator nel nostro Hub e *la partecipazione con ICE alla promozione del Made in Italy.

L'Amministratore Delegato Luigi Capello *ha commentato: "I risultati della Società nel 2021, nonostante un avvio rallentato dalla pandemia, hanno visto un'accelerazione decisa nella seconda parte dell'anno che ci ha permesso di conseguire un significativo utile d'esercizio e un forte incremento del valore del portafoglio, anche grazie a importanti investimenti di terzi nelle nostre startup. Ulteriori motivi d'orgoglio e di dimostrazione di autorevolezza maturata dalla Società sono il rafforzamento della collaborazione con *Meta, la partnership siglata con CDP ed Eni per l'avvio dell'acceleratore ZERO, la recente partnership con Leonardo *per il lancio del Corporate Accelerator nel nostro Hub e *la partecipazione con ICE alla promozione del Made in Italy.

Nel 2022 ci aspettiamo, contestualmente alla crescita del mercato del Venture Capital, un forte incremento dei risultati di LVenture in tutti gli ambiti del business: ricavi, valorizzazione del portafoglio ed Exit. In questi anni LVenture Group ha creato un portafoglio di oltre 90 startup, adesso pronte a cogliere le grandi opportunità derivanti dall'afflusso di capitali, con conseguenti possibilità di Exite importanti ritorni per la Società".

Il mercato di riferimento

Gli investimenti in Venture Capital* in Italia nel 2021 hanno superato la soglia del miliardo di Euro (Euro 1.243 milioni, più che raddoppiati rispetto all'anno precedente).

Il nuovo record è stato possibile grazie all'interesse crescente da parte di nuovi investitori anche internazionali quali Business Angel, Family Office,Società di Gestione del Risparmio, Corporate e alla politica effettuata da CDP Venture Capital SGR S.p.A. che sta avendo un effetto moltiplicativosul mercato.

Analizzando l'importo totale dei deal chiusi nel 2021, il 51,1% è correlato al Late-Stage Venture Capital (Euro 635 milioni), rispetto al 24,2% nel 2020. Contestualmente, nell'area di riferimento diretto della Società, ossia l'*Early-Stage Venture Capital *si registra un incremento del 23,2% nei deal chiusi, pari a Euro 436 milioni nel 2021, a fronte diEuro 354 milioni nel 2020 e,per i round inferiori a Euro 1 milione, si registra un totale di deal chiusi per Euro 172 milioni rispetto a Euro 77 milioni del 2020. Tali risultati sono espressione di forte fiducia da parte degli investitori, pronti ad investire nel Venture Capital, fonte primaria di sviluppo della crescita delle nuove imprese.

Principali risultati al 31 dicembre 2021

La prima parte dell'anno del 2021 è statafortementecondizionata dagli effetti della pandemia. Solo dal secondo trimestre, si è assistito a un recupero, accelerato nella parte finale dell'anno (ricavi pari a Euro 2,1 milioni nel primo semestre vs Euro 3,2 milioni nel secondo).

Al 31 dicembre 2021, il portafoglio di LVenture Group comprende partecipazioni per oltre 90 startup e altri 4 investimenti in acceleratori/fondi.

Nel corso dell'esercizio 2021 la Società ha effettuato *operazioni d'investimento *per Euro 2,8 milioni (in diminuzione del 9,7% rispetto a Euro 3,1 milioni del 2020) e ha incassato un controvalore pari a Euro 0,4 milioni (Euro 1,22 milioni nel 2020) da operazioni di Exit;

Dal 2013 al 31 dicembre 2021, LVenture Group ha effettuato *investimenti complessivi *in startup per Euro 22,4 milioni.

L'andamento del portafoglio investimenti di LVG è valutato conformementeai principi contabili IFRS e tramite il ricorso aI AP. Di conseguenza il valore degli investimentiha raggiunto:

Euro 30,1 milioni, secondo i principi contabili IFRS (+22,4%) vs. Euro 24,6 milioni al 31 dicembre 2020;

Euro 32,2 milioni, secondo la valutazione Adjusted (+ 18,4%) vs. Euro 27,2 milioni al 31 dicembre 2020.

Di seguito vengono indicati alcuniroundche hanno comportato importanti rivalutazioni:

Togheter Price: Piattaforma per la gestione delle condivisioni di servizi online in abbonamento. La startup ha partecipato al XI Programma di Accelerazione di LVG tenutosi nel 2017. A novembre 2021 si sono verificate le condizioni di conversione del finanziamento convertibile. La rivalutazione per LVenture è stata pari ad Euro 1,5 milioni;

Punchlab: Applicazione che consente di utilizzarelo smartphoneper creare e monitorare allenamenti interattivi e personalizzati con il sacco da boxe. La startupha partecipato al XV Programma di Accelerazione di LVG tenutosi nel 2019. Nel 2021 ha chiuso un Post-Seed roundperEuro 0,8 milioni, con un fatturato più che triplicato. La rivalutazione per LVenture è stata pari ad Euro 0,4 milioni;

Deesup: Marketplace dedicato alla compravendita di arredo di designdi seconda mano che ha partecipato al XII Programma di Accelerazione di LVGtenutosi nel 2018. Nel 2021 ha chiuso un Post-Seed round da circa Euro 1,2 milioni, a conferma dell'ottimo andamento della startup: nell'anno appena concluso, infatti, ha quasi raddoppiato il suo fatturato e conseguito ottime metriche. La rivalutazione per LVenture è stata pari ad Euro 0,4 milioni;

I *ricavi e proventi diversi *ammontano a Euro 5,3 milioni, in aumento del 29,1% rispetto a Euro 4,1 milioni al 31 dicembre2020. Hanno inciso positivamente i ricavi dalle attività di Open Innovationed i ricavi da Coworking per effetto dell'entrata in funzionea pieno regime del 4° piano dell'HUB di Roma.

Il *Margine Operativo Lordo *al 31 dicembre 2021 è pari a Euro 2,2 milioni (negativo perEuro 0,3 milioni al 31 dicembre 2020) mentre, il Margine Operativo Lordo Adjusted al 31 dicembre 2021, è pari a Euro 1,8 milioni (utile di Euro 2,2 milioni al 31dicembre 2020).

Il *Risultato Netto *è pari a Euro 1,7 milioni(rispetto ad unaperdita di Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 2020).

Al 31 dicembre 2021, l'Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 4,5 milioni (Euro 2,4 milioni al 31 dicembre 2020).

Il Patrimonio Netto è risultato pari a Euro 26,3 milioni (+18,5% rispetto a Euro 22,2 milioni al 31 dicembre 2020).

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di: (i) approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e le note esplicative dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che evidenziano una utile di esercizio per Euro 1.727.086,62, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti, (ii) destinare il 5% dell'utile d'esercizio a riserva legale, per Euro 86.354,33,e (iii) destinare a riserva da utili indivisi la parte residuale pari a Euro 1.640.732,29.

Evoluzione prevedibile della gestione

**Il recente interesse da parte di investitori, fondi di Venture Capital anche internazionalie Corporate, unito al rafforzamento dell'impegno governativo con una disponibilità aggiuntiva di Euro 3,5 miliardi(PNRR e investimenti di terzi) per favorire lo sviluppo del Venture Capital, che sarà gestito da CDP Venture Capital SGR, porterà benefici al mercato sia attraverso investimenti diretti, che tramite lanascita di nuovi operatori.

Il "cambio di passo"rispetto agli anni precedenti è confermato dall'ottimo andamento del mercato del Venture Capital, infattinei primi due mesi del 2022,sono già stati effettuati investimenti in startupper un valoresuperiore a Euro 700 milioni.

Conseguentemente,il managementdi LVenture si aspetta che nel2022 il mercato possa superare abbondantemente i 2 miliardi di euroe che grazie al distintivo modello di business,la Societàsiaben posizionata per poter beneficiare delle prospettive di mercato.Infatti, per l'ingresso di nuovi investitori nazionali ed internazionali, il mercato del Venture Capital è in forte espansionee permetterà a LVenture di beneficiare dei suoi punti di forza.

I maggiori capitali di investimento disponibili per le proprie startup avranno come conseguenza:

aumento del tasso di successo;

aumento di potenziali Exit rilevanti;

con importanti incrementi di valore del portafoglio di LVenture Group.

Il 2022 presenta, tuttavia alcuni fattori di criticità, in particolare la situazione geopolitica, la ripresa del turismo, la difficoltà nella logistica e nell'approvvigionamento dai mercati asiatici che già nel 2021 hanno rallentato la crescita di alcuni settori industriali e di conseguenza di alcune startup in portafoglio.

In questo contesto,LVenture perseguirà una strategia finanziaria disciplinata per bilanciare, la crescita del business, gli investimenti, i costi operativi e le Exit.Considerando i trenddi mercato qui di seguito si riassumono gli obiettivi che la Società si è posta per l'anno 2022:

Investimenti in startup: sono previsti Euro 2,2 milioni di investimenti il cui ammontare finale sarà aumentatoall'incrementodelle operazioni diExit;

Valore del portafoglio:viene stimata una rivalutazione incrementata rispetto al2021. La visibilità di questa metricaè confermata dalleperformance delle startupin portafoglio e dalle negoziazioni in corso con investitori;

Exit:Per il 2022 si ipotizza cash-in da Exit superiore rispetto a quanto realizzato nel 2021 (Euro 0,4 milioni)per via deinumerosi interessamenti da parte di investitori rispetto all'anno precedente.

Andamento economico / finanziario:

Ricavi operativi:in incremento rispetto a Euro 5,3 milioni del 2021, grazie al forte sviluppo delle attività di Open Innovation; il 2022 includerà infatti anche l'accordo di partnership con Leonardo S.p.A., per l'avvio di un l'Acceleratore Verticale, firmato a gennaio 2022

Margine Operativo Lordo:almeno in linea rispetto al 2021.

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione-Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

**Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la convocazione dell'Assemblea ordinaria presso la sede della Società, in Roma, Via Marsala n. 29 h alle ore 9:00 del 27aprile2021, in prima convocazione, e alle ore 9:00 del 28aprile2021in seconda convocazione,che si terrà esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/1998, senza partecipazione fisica da parte degli azionisti.

L'avviso di convocazione verrà messo a disposizione del pubblico in versione integrale presso la sede sociale della Società, sul sito internet www.lventuregroup.com,sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it), nonché pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale", unitamentea tutta la documentazione relativa all'Assemblea ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

