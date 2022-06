Ai sensi dell'art. 122 TUF e delle applicabili disposizioni del RE, si rende noto quanto segue.

*1. Premessa *

**In data 30 maggio 2022, il Dott. Luigi Capello ("LC"), la Dott.ssa Myung Ja Kwon, ("MJK"), il Dott. Giovanni Gazzola, ("GG"), e la società Meta Group S.r.l., ("Meta"), (LC, MJK, GG e Meta, collettivamente, i "Soci Fondatori"), Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie S.A., società di diritto lussemburghese, ("COFI"), il Dott. Valerio Caracciolo, ("VC"), il Dott. Marco Stefano Caracciolo, ("MSC"), il Dott. Giovanni Car- rara ("GCA"), il Dott. Giuseppe Colombo Fondrieschi, ("GCF"), il Dott. Davide Serafino Rimoldi, ("DR"), DCI S.r.l., società di diritto italiano, ("DCI"), Giuliana Collalto S.s., ("Collalto"), Marra S.r.l. ("Marra"), PS Investments & Management S.r.l. ("PS"), AG Investments & Services S.r.l., ("AG"), (COFI, VC, MSC, GCA, GCF, DR, DCI, Collalto, Marra, PS, AG indicati, collettivamente, come gli "Investitori" e, singolarmente, anche come "Investito- re"; nonché, di seguito, i Soci Fondatori e gli Investitori tutti collettivamente indicati come "Soci" e, singolarmente, come "Socio"), in qualità di soci titolari al 100% del capitale della società LV.EN. Holding S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, via Marsala, n. 29h, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 12209651004, numero REA RM-1357901, con capitale sociale pari a Euro 3.692.304,94 ("LVEN" o la "Società") hanno risolto le pattuizioni parasociali in essere in vigore dal 1° giugno 2016 così come successivamente modificate dall'addendum sottoscritto in data 10 luglio 2019 e dall'addendum sottoscritto in data 31 luglio 2020 (le precedenti pattuizioni, congiuntamente agli addendum, congiuntamente le "Precedenti Pattui- zioni") e, in pari data, hanno sottoscritto *un nuovo patto parasociale *ai sensi dell'art. 122 TUF (il "Patto 2022"). Il Patto 2022 si pone sostanzialmente in continuità con le Precedenti Pattuizioni.

*2. Tipologia di pattuizioni parasociali: *il Patto 2022 contiene pattuizioni che pongono limiti al trasferimento delle quote di LVEN e delle azioni di LVG (come di seguito definita) ai sensi dell'art. 122, quinto comma, lett. b) del TUF, nonché pattuizioni che prevedono l'acquisto delle quote di LVEN ai sensi dell'art. 122, quinto comma, lett. c) del TUF. Si precisa che il Patto 2022 non ha ad oggetto la governance di LVG.

*3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto 2022: *il Patto 2022 riguarda le (i) le quote di LVEN, società controllata, ai sensi dell'art. 2359, 1° comma, n. 1, c.c. da LC, il quale detiene il 50,68% (cinquanta/sessan- totto percento) del capitale sociale, e controllante, ai sensi dell'art. 93 TUF e dell'art. 2359, 1° comma, n. 2, c.c., LVenture Group S.p.A. (con sede legale in Roma, Via Marsala, n. 29, H-I, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 81020000022, Partita IVA n. 01932500026, numero R.E.A. RM–1356785, le cui azioni sono quotate sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con capitale sociale deliberato di Euro 15.167.401,00, suddiviso in n. 53.657.885 azioni ordinarie senza valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale, di seguito "LVG"), essendo titolare di n. 15.018.168 azioni LVG, pari al 27,99% del capitale sociale e al 29,73% dei diritti di voto, e (ii) le azioni LVG.

4. Soggetti aderenti al Patto 2022: i soggetti aderenti al Patto 2022 corrispondono alla totalità dei partecipanti al capitale sociale di LVEN, suddiviso come di seguito rappresentato:

|Socio |% sul totale delle quote di LVEN / % sul totale dei diritti di voto di LVEN |

|Luigi Capello 50,68% / 50,68% | |

|Myung Ja Kwon 12,18% / 12,18% | |

|Giovanni Gazzola 7,23% / 7,23% | |

|Meta Group S.r.L. 0,81% / 0,81% | |

|Compagnie de L'Occident pour la Finance et l'Industrie S.a. |4,30% / 4,30% |

|Valerio Caracciolo |3,45% / 3,45% |

|Marco Stefano Caracciolo |2,59% / 2,59% |

|Giovanni Carrara |2,59% / 2,59% |

|Giuseppe Colombo Fondrieschi |2,59% / 2,59% |

|Davide Rimoldi |1,21% / 1,21%|

|DCI S.r.L. |5,12% / 5,12%|

|Giuliana Collalto S.S. |1,68% / 1,68%|

|AG Investments & Services S.r.L. |1,86% / 1,86% |

|PS Investments & Management S.r.L. |1,86% / 1,86% |

|Marra S.r.L. |1,86% / 1,86% |

|totale |100% / 100%|

Deposito del Patto 2022 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese: *il Patto 2022 è stato depositato presso l'Uf- ficio del Registro delle Imprese di Roma in data 1° giugno 2022 al n. RI/PRA/2022/205216.



Il presente estratto e avviso di scioglimento è altresì pubblicato sul sito internet di LVG (www.lventuregroup.com), ove sono disponibili altresì le informazioni essenziali relative al Patto 2022, ed è inoltre disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob www.1info.it. Roma, 2 giugno 2022

