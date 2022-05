di Financial Trend Analysis

Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2022 che chiude con utile netto consolidato di €17,9 milioni.

o Ricavi: €728,4 milioni (+16,4%)

o EBITDA: €43,7 milioni (+15,5%), con una marginalità del 6,0%

o Utile Netto di Gruppo: €18,4 milioni (+1,5%)

• Disponibilità Nette adjusted a €22,0 milioni in miglioramento di €13,1 milioni grazie ad una generazione di cassa di €32,8 milioni

• Portafoglio ordini a €9,3 miliardi, di cui circa il 78% in Gas Monetization ed Energy Transition

• Pipeline commerciale di €51,9 miliardi, di cui €7,1miliardi relativi alla business unit Green Energy

• Aumenta lo sviluppo e la crescita del business Green Energy con l'acquisizione ed esecuzione di nuovi progetti

• Fabio Fritelli nuovo Group Chief Financial Officer, nominato Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società

