Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che le sue principali controllate KT-Kinetics Technology, NextChem e Stamicarbon si sono aggiudicate nuovi ordini per un valore complessivo di circa €155 milioni, per licensing, nonché per attività di ingegneria, procurement e construction (EPC). I contratti sono stati aggiudicati da parte di alcuni dei più prestigiosi clienti internazionali principalmente in Europa e Medio Oriente. In particolare, la controllata KT-Kinetics Technology si è aggiudicata un contratto EPC da Eni per l'esecuzione di due linee di produzione idrogeno per la bioraffineria di Porto Marghera, a Venezia. Il progetto ha il principale obiettivo di aumentare la produzione di idrogeno della bioraffineria al fine di soddisfare le esigenze dell'unità di EcofiningTM1 in termini di qualità, quantità e disponibilità dell'idrogeno prodotto, ottimizzandone l'efficienza energetica. Parte di una transizione progressiva verso la produzione di idrogeno decarbonizzato, le due unità sono progettate per ridurre significativamente le emissioni di CO2 nell'atmosfera attraverso l'uso di cariche biogeniche rimesse in circolo dall'unità di Ecofining. Con queste nuove aggiudicazioni il Gruppo Maire Tecnimont conferma la solida diversificazione geografica del proprio backlog e la capacità di supportare clienti prestigiosi nell'assicurare processi e prodotti più efficienti e più performanti dal punto di vista ambientale, grazie al proprio knowhow tecnologico.

