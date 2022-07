Bank Negara Malaysia (Bnm, l'istituto centrale di Kuala Lumpur) alza i tassi d'interesse di 25 punti base al 2,25% dopo averli aumentati dello stesso ammontare in maggio. In precedenza li aveva lasciati invariati sull'1,75% (sui minimi dal 2004) dal luglio 2020. La decisione del Monetary Policy Committee (Mpc) era attesa: tutti i 22 economisti che componevano il consensus di Reuters si aspettavano infatti un rialzo di 25 punti base (solo 12 prevedono un ulteriore incremento di 25 punti nel prossimo meeting di settembre). "Agli attuali livelli l'orientamento della politica monetaria rimane accomodante e favorevole alla crescita economica. L'Mpc continuerà a valutare le condizioni in evoluzione e le loro implicazioni sulle prospettive generali per l'inflazione e la crescita interna. Eventuali adeguamenti futuri delle impostazioni di politica monetaria saranno effettuati in modo misurato e graduale, assicurando che la politica monetaria rimanga accomodante per sostenere una crescita economica sostenibile in un contesto di stabilità dei prezzi", ha dichiarato l'istituto.

(RR - www.ftaonline.com)