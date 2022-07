ManpowerGroup ha comunicato per il secondo trimestre profitti netti in progresso da 111,6 milioni, pari a 2,02 dollari per azione, a 122,2 milioni, e 2,29 dollari.

ManpowerGroup ha comunicato per il secondo trimestre profitti netti in progresso da 111,6 milioni, pari a 2,02 dollari per azione, a 122,2 milioni, e 2,29 dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 2,33 dollari, contro i 2,32 dollari del consensus di FactSet. I ricavi del colosso del recruiting di Milwaukee sono saliti del 3,8% annuo (5,5% a valute costanti) a 5,07 miliardi di dollari, contro i 5,08 miliardi stimati dagli analisti. In termini di guidance l'attuale trimestre Manpower si attende un eps rettificato di 2,19-2,27 dollari, contro i 2,17 dollari del consensus di FactSet. Manpower ha chiuso in declino dello 0,47% la seduta di martedì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)