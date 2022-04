MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della digital transformation, annuncia la sottoscrizione, per il tramite della propria controllata Informatica e Telecomunicazioni S.r.l. ("I-Tel"), di un accordo vincolante per l'acquisto di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Optimist S.r.l., società che opera nella progettazione e nella produzione di software e che ha sviluppato una piattaforma di chatbot e voicebot intelligenti che si integrano ai sistemi aziendali facendo "conversare" le persone, anche mediante canali di comunicazione tradizionali (telefono, chat e applicazioni mobile) – (rispettivamente, l'"Operazione" e "Optimist"). Optimist ha registrato nel 2021 ricavi pari a Euro 113 mila.

Marco Ciscato, Presidente di MAPS: "Siamo estremamente soddisfatti dell'operazione conclusa, che per il nostro Gruppo assume una doppia valenza strategica. Da un lato, OPTIMIST introduce una forte innovazione nel percorso avviato da I-tel nella comunicazione digitale tra le aziende e i loro utenti: siamo convinti che ciò porterà un ulteriore elemento differenziante ai clienti I-Tel, che potranno comunicare in modo molto più esaustivo, efficiente e moderno con i propri utenti. Dall'altro, il Gruppo si avvantaggerà della tecnologia OPTIMIST, introducendola nelle interazioni multicanale delle proprie soluzioni, in particolare nella sanità, ma non solo; questo permetterà di amplificare le sinergie che sono state alla base dell'operazione I-tel". Giovanni Decarli, Presidente di Optimist: "In un periodo di grandi cambiamenti e opportunità, entrare a far parte di una realtà con una forte identità e in crescita significativa è il modo migliore per valorizzare il lavoro fatto con lo sviluppo di una tecnologia, basata su omnicanalità e riconoscimento del linguaggio naturale, che può ora essere messa a disposizione di soluzioni e servizi innovativi, moltiplicandone le capacità di servire i cittadini e gli utenti"

Operazione

Acquisto da parte di I-Tel del 100% del capitale sociale di Optimist

L'accordo prevede l'acquisto da parte di I-Tel del 100% del capitale sociale di Optimist dagli attuali soci di quest'ultima (i "Venditori") ad un prezzo complessivo pari a Euro 300.000,00 (il "Prezzo di Acquisto"), che sarà corrisposto in due tranche con le seguenti modalità:

i) la prima tranche, di importo pari a Euro 200.000,00 (duecentomila/00), verrà corrisposta da ITel al closing, contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento delle quote rappresentative del 100% del capitale sociale di Optimist;

ii) la seconda tranche, di importo pari a Euro 100.000,00 (centomila/00), verrà corrisposta da ITel, in un'unica soluzione, alla scadenza del 12° (dodicesimo) mese successivo al closing.

Il closing dell'Operazione, soggetto ad alcune condizioni sospensive e termini usuali per transazioni della specie, ivi inclusi appositi obblighi di indennizzo dei Venditori e garanzie a ciò associate, è previsto entro il 24 maggio 2022 (il "Closing").

Earn-Out

Il Prezzo di Acquisto sarà soggetto ad un eventuale corrispettivo integrativo pari ad Euro 100.000,00 al verificarsi delle condizioni previste dall'accordo (l'"Earn-Out"). L'Earn-Out sarà eventualmente corrisposto da I-Tel entro e non oltre il 24° mese successivo al Closing. Si segnala che l'Operazione si configura come non significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, non attestandosi nessuno degli indici di rilevanza applicabili al di sopra del 25%.

Governance di Optimist

L'accordo prevede che al Closing si tenga l'assemblea totalitaria di Optimist che, dopo aver preso atto delle dimissioni degli attuali amministratori, provvederà alla nomina dei nuovi componenti dell'organo gestorio di Optimist, nelle persone che saranno a tal fine indicate da I-Tel.

Advisor

Per gli aspetti legali dell'operazione, MAPS e? stata assistita da STARCLEX – Studio Legale Associato, con un team coordinato dal managing partner Carlo Riganti.

