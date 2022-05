Maps +1,3% e Promotica +3,4% in ascesa dopo la sottoscrizione di un contratto di licenza a favore di Promotica per l'utilizzo esclusivo a livello mondiale della piattaforma Roialty nel settore della fidelizzazione e del loyalty di Maps.

di Financial Trend Analysis

Maps +1,3% e Promotica +3,4% in ascesa dopo la sottoscrizione di un contratto di licenza a favore di Promotica per l'utilizzo esclusivo a livello mondiale della piattaforma Roialty nel settore della fidelizzazione e del loyalty di Maps. Il contratto ha una durata biennale per un valore complessivo di Euro 50.000.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)