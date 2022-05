MAPS (MAPS:IM), PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation ("MAPS" o la "Società"), e PROMOTICA (PMT:IM), agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy ("PROMOTICA") annunciano, a prosecuzione della collaborazione iniziata nel 2017, la sottoscrizione di un contratto di licenza a favore di PROMOTICA per l'utilizzo esclusivo a livello mondiale della piattaforma Roialty nel settore della fidelizzazione e del loyalty. Il contratto ha una durata biennale per un valore complessivo di Euro 50.000. Al fine di un efficace utilizzo e sfruttamento commerciale della piattaforma software, PROMOTICA ha altresì sottoscritto un accordo di durata biennale, per un controvalore minimo di Euro 22.200, volto all'erogazione di servizi di consulenza e assistenza da parte di MAPS, che potrà in questo modo mettere a disposizione le proprie competenze nel settore di riferimento. La piattaforma Roialty comprende i seguenti moduli:

• OneCustomer: gestisce le funzionalità profilazione e segmentazione real-time;

• OneExperience: gestisce le funzionalità di configurazione ed erogazione delle missioni, dei reward e delle dinamiche di gamification e digital loyalty;

• Zerocoda Retail: gestisce le funzionalità di prenotazione accessi e servizi presso un punto vendita.

MAPS e PROMOTICA annunciano inoltre la cessione da parte della Società a favore di quest'ultima, per un corrispettivo pari a Euro 85.000, del marchio "Roialty". Per Promotica, l'acquisizione del marchio è una scelta di business strategica, che le permette di presidiare maggiormente il mercato della fidelizzazione e di raggiungere i propri clienti attraverso un nuovo touchpoint. Marco Ciscato, Presidente di MAPS: "Siamo estremamente soddisfatti dell'operazione conclusa oggi, che suggella una collaborazione nata tempo fa e rafforzatasi di anno in anno. PROMOTICA continuerà a utilizzare la piattaforma Roialty in esclusiva nel settore della fidelizzazione e del loyalty, mentre la tecnologia rimarrà in uso nelle nostre soluzioni applicate ai settori energy ed healthcare". Diego Toscani, Amministratore Delegato di PROMOTICA: ""La collaborazione con MAPS ha permesso negli ultimi anni la crescita di entrambe le realtà. Investire nel consolidamento di questo rapporto proficuo non solo ci sembra una buona scelta sul piano strategico, ma è anche la naturale prosecuzione del viaggio intrapreso insieme. L'acquisto del marchio Roialty permetterà inoltre a Promotica di tutelare gli investimenti sin qui fatti e rappresenterà un nuovo touch point per raggiungere nuovi clienti."

