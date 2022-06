Marginale rialzo questa mattina per il Nikkei 225 che ha chiuso gli scambi in crescita dello 0,1% a quota 27943. Nessuna variazione di rilievo nello scenario grafico di breve periodo, sebbene la candela disegnata oggi dai prezzi (un doji con apertura e chiusura molto vicine) sia sintomo di incertezza. Dopo il perentorio rialzo dell'ultimo mese l'indice sta cercando nuove motivazioni per proseguire il cammino verso i massimi di marzo a 28338 punti, circostanza che nell'immediato potrebbe implicare anche una pausa di consolidamento, necessaria per ricaricare le batterie. In tale ottica discese fino a 27400 non modificherebbero la struttura del rialzo ed, anzi, potrebbero rafforzarne la struttura in vista del successivo allungo. Sotto tale livello invece supporto successivo a 27000 circa, riferimento la cui violazione metterebbe a dura prova la tenuta del trend rialzista.

(AC)