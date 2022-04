MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI), società leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, ha pubblicato, nei termini di legge previsti, il Bilancio di Sostenibilità - Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario 2021 ai sensi del D.Lgs 254/2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 15 marzo. Il bilancio è disponibile nella sezione Sostenibilità del sito web della Società attraverso il link www.marr.it/sostenibilita/bilancio-di-sostenibilita. E' significativo che cinquant'anni fa nascesse MARR, il cui nome è un acronimo (Magazzini Alimentari Riuniti Riminesi) che rappresenta ancora oggi, sebbene la Società sia da tempo leader a livello nazionale nel mercato delle forniture alla ristorazione extradomestica, la scelta di rimanere sempre ed ovunque vicina ai Territori e quindi a Partner e Clienti. Questa caratteristica fondativa di MARR è ben rappresentata anche nell'edizione 2021 del Bilancio di Sostenibilità, i cui valori di riferimento pongono al centro delle proprie strategie ed attività la cura del Cliente, alla quale si ispirano tutti gli obiettivi di sostenibilità. I pilastri su cui si basano le strategie di sviluppo, tra loro integrati e strettamente connessi, sono confermati e nuovamente focalizzati nel Bilancio di Sostenibilità. Oltre alla corretta e completa attuazione delle best practices in ambito Governance, MARR mantiene, nella visione del futuro, precisi riferimenti: la valorizzazione delle Persone quale asset fondamentale nella relazione con il Mercato, la priorità dei valori di sostenibilità nella selezione delle fonti di approvvigionamento, il contributo concreto e rigoroso al rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema nell'ambito della filiera di cui è parte, il reale supporto alla riduzione degli sprechi della stessa filiera, il mantenimento della forte attenzione alla redditività attraverso l'ottimizzazione dei processi. Questi riferimenti sono condivisi dall'intera organizzazione commerciale, logistica, gestionale ed amministrativa della Società e ciascuno, nell'ambito delle proprie responsabilità, supportato anche da strumenti informatici, è chiamato a fornire il proprio concreto contributo. I benefici che derivano da questo approccio, diffuso ed integrato, sono a favore sia degli Stakeholder, e quindi delle Persone e della collettività, ma anche del sistema economico ed ambientale con cui entriamo quotidianamente in contatto.

Acquisto della totalità delle quote della Frigor Carni S.r.l. che rafforza il livello di servizio al Cliente nella Calabria ionica

In data odierna è stato finalizzato il closing per l'acquisto della totalità delle quote della società neo costituita, Frigor Carni S.r.l., in cui sono state conferite le attività della Frigor Carni S.a.s., società basata a Montepaone Lido (Catanzaro) ed operante nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, con una significativa specializzazione nell'offerta di prodotti ittici, rivolta principalmente ai clienti della ristorazione indipendente. Frigor Carni, fondata più di 40 anni fa dalla famiglia Viscomi, con oltre 13 milioni di Euro di vendite nel 2021 (erano circa 16 milioni nel 2019, ante pandemia), è operatore di riferimento in Calabria ed in particolare in un'area, quella ionica, a forte vocazione turistica. MARR, che già opera nell'area dalla propria filiale di MARR Calabria a Spezzano Albanese (Cosenza), attraverso l'unità distributiva di Frigor Carni va a rafforzare la sua presenza sul territorio, potendo così elevare il livello di servizio ai clienti e l'offerta di prodotti locali. L'acquisizione di Frigor Carni conferma il ruolo di aggregatore del Mercato di MARR, che continua a rafforzare la propria leadership sia attraverso un percorso di crescita organica che di acquisizioni mirate, volte ad aumentare la specializzazione di servizio.

