Marvell Technology Group ha toccato un rally del 4% in after market (la seduta di giovedì al Nasdaq si era già chiusa con un rimbalzo del 5,62%), dopo che il produttore di semiconduttori californiano (ma con sede fiscale a Bermuda) ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da un eps rettificato di 52 centesimi di dollaro, contro i 51 centesimi del consensus di Refinitiv.