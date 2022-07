Mark Zuckerberg introduce la possibilità di avere accounti Meta senza passare da Facebook. "Non avrai bisogno di un account Facebook per accedere a Quest a partire dal prossimo mese. Stiamo lanciando nuovi account Meta che puoi invece utilizzare con i nostri visori Vr. Questo darà a tutti più scelta su come presentarsi nel metaverso", ha dichiarato. La possibilità è per gli utilizzatori di Quest, i visori per la realtà virtuale (Vr) di Meta Platforms. Gli account inizieranno a essere attivati ad agosto per gli utenti di Quest nuovi ed esistenti. Meta Platforms aveva chiuso in declino dello 0,76% venerdì al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)