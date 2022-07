Marzocchi Pompe S.p.A. (EGM:MARP), azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, comunica i dati preliminari per il primo semestre 2022, che confermano i trend attesi per il triennio 2022 – 2024 delineati nel comunicato stampa dello scorso 30 marzo. I ricavi netti consolidati si attestano complessivamente ad euro 25,6 milioni, in crescita del 28,6% rispetto al primo semestre 2021, pari a Euro 19,9 milioni, ed in aumento del 24,4% rispetto al secondo semestre 2021, che già aveva consolidato la ripresa post Covid del Gruppo. I risultati delle vendite del primo semestre 2022 hanno rappresentato un record per il Gruppo, ad ulteriore conferma del proprio ottimo posizionamento fra i principali player del settore. Questa crescita è stata trainata ancora una volta dal comparto Core Business, che ha segnato un +26,8% rispetto al secondo semestre 2021 ed un + 33% sul primo semestre 2021. Anche le vendite del comparto Automotive hanno dato risultati soddisfacenti per il Gruppo, nonostante le persistenti difficoltà del settore, segnando un + 14,9% rispetto al secondo semestre 2021 ed un + 12,8% sul primo semestre 2021. A livello di area geografica, si osserva la significativa crescita del mercato americano, passato dal 30% a fine 2021 all'attuale 36,5%, con la quota export che si conferma al 71%. Il forte incremento delle vendite è stato reso possibile grazie ad una politica mirata di gestione delle scorte, che ha evitato interruzioni nella catena logistico – produttiva, nell'ambito di un forte incremento del capitale circolante, naturale conseguenza di un così significativo aumento dei ricavi. Ciò ha determinato un incremento dell'indebitamento finanziario netto, salito a Euro 10,2 milioni, in aumento del 30,3% rispetto al 31 dicembre 2021 (Euro 7,8 milioni); tale aspetto non crea problematiche, anche in considerazione del fatto che la comprovata solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo, unita alla sua grande capacità di generare flussi di cassa, ha consentito una maggiore penetrazione di mercato in un momento di grande difficoltà per i produttori. Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo semestre 2022, che confermano il solido posizionamento dell'Azienda sul mercato. Va sicuramente sottolineata la flessibilità della nostra struttura produttiva che, mantenendo invariato il proprio lead time, in forte controtendenza rispetto al settore, ci sta permettendo di cogliere tante nuove opportunità. Pur in presenza di un significativo incremento delle vendite, non ci attendiamo nel periodo un proporzionale aumento dei margini, per effetto dell'inevitabile inerzia nel ribaltamento ai clienti dei notevoli incrementi dei costi delle materie prime e soprattutto energetici, verificatisi negli ultimi tempi in tutto il comparto industriale. Ribadiamo comunque la nostra convinzione che usciremo rafforzati da questa complicata fase storica, e continueremo a perseguire con grande motivazione il nostro piano di sviluppo". Si ricorda infine che i dati completi e definitivi relativi al primo semestre 2022 saranno esaminati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 30 settembre 2022 e che sugli stessi sono in corso le attività di verifica da parte della Società di revisione.

(RV - www.ftaonline.com)