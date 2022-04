Mastercard legherà tutti i bonus dei suoi dipendenti agli obiettivi delle iniziative Esg (environmental, social and governance, ovvero ambiente, sociale e governance), ampliando un programma che finora era stato applicato solo al senior management. La decisione rientra nei piani del colosso delle carte di credito per ridurre le emissioni di anidride carbonica, migliorare l'inclusione finanziaria e la parità retributiva di genere. Mastercard, che in novembre aveva accelerato il suo obiettivo temporale per il net zero dal 2050 al 2040, aveva chiuso in rialzo dell'1,98% martedì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)