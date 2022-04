Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 1 ora fa Match possibile obiettivo di acquisizione per Meta Platforms Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

Match Group ha chiuso in rally del 6,70% lunedì (seconda migliore performance al Nasdaq, dietro a Moderna, rimbalzata del 7,15%), su indiscrezioni che avevano iniziato a circolare settimana scorsa tra i trader secondo cui l'azienda di Dallas (proprietaria di numerose piattaforme di incontri, da Tinder a Meetic a OkCupid) potrebbe essere obiettivo di acquisizione per Meta Platforms (Facebook). Secondo il report Vulnerability di Insightia (che analizza le società potenziali prede di takeover), citato da Seeking Alpha, anche Twitter potrebbe essere interessata a Match. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.