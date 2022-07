Mattel ha comunicato risultati per il secondo trimestre segnati dal rimbalzo delle vendite nette del 20% annuo a 1,24 miliardi di dollari, contro gli 1,10 miliardi del consensus di Refinitiv. Tuttavia, nota Reuters, l'aumento dei costi di materie prime, trasporti e manodopera iniziano a farsi sentire e il colosso dei giocattoli di El Segundo ha visto calare dal 47,5% al 45,0% il suo margine rettificato. Nei tre mesi Mattel ha registrato profitti netti per 66 milioni di dollari, pari a 18 centesimi per azione, contro il rosso di 5,5 milioni, e 2 centesimi, di un anno prima. Su base rettificata l'eps si è attestato a 18 centesimi, contro i 6 centesimi attesi dagli analisti. Mattel ha toccato un crollo del 4% in after market (la seduta di giovedì al Nasdaq si era invece chiusa in rialzo del 2,81%).

