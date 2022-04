Mattel tratta un possibile buyout e va rally di oltre il 10% nel mercato esteso al Nasdaq (la seduta di martedì si era però chiusa con un crollo del 4,70%). Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il colosso dei giocattoli avrebbe tenuto discussioni preliminari con private come Apollo Global Management e L Catterton. Il chief executive Ynon Kreiz aveva dichiarato in febbraio che Mattel aveva completato il suo turnaround ed era "ora in modalità crescita". Nel 2021 le vendite sono rimbalzate del 19% e anche i profitti sono migliorati ma la reazione di Wall Street è stata minima (negli ultimi dodici mesi Mattel si è apprezzata di poco più dell'1%). (RR - www.ftaonline.com)

