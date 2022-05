McAfee ha annunciato la nomina di Greg Johnson come nuovo chief executive. Rimpiazzerà Peter Leav il prossimo 13 giugno. Johnson arriva da Intuit, l'azienda di Mountain View specializzata in software per fisco e contabilità come TurboTax. Lo scorso novembre McAfee aveva raggiunto l'accordo per il buyout da parte di un consorzio guidato dal private equity Advent International, per un enterprise value di 14 miliardi di dollari. La società specializzata in antivirus era stata quindi tolta dal listino a poco più di un anno dal ritorno a Wall Street (la nuova Ipo di McAfee era stata infatti il 22 ottobre 2020).

