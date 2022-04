Azioni di sensibilizzazione ed educazione al riciclo in 28 ristoranti tra Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria.

McDonald's e Iren Ambiente, società del Gruppo Iren, lanciano un Progetto Pilota di Sostenibilità Ambientale, attraverso un Memorandum d'intesa che vede il coinvolgimento di 28 ristoranti tra Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria.

In particolare, le due aziende si impegnano a collaborare per incrementare e migliorare la raccolta differenziata partendo da un monitoraggio dei flussi di rifiuti prodotti dai ristoranti protagonisti del Progetto. L'accordo, inoltre, prevede lo sviluppo di attività di comunicazione ambientale per formare il personale e sensibilizzare anche i consumatori ai temi della riduzione dei rifiuti, del loro corretto conferimento e dell'economia circolare.



Il progetto, che durerà un anno, sarà declinato nei ristoranti McDonald's presenti nelle province di Torino , Reggio Emilia, Parma, Piacenza, La Spezia e Vercelli.

I temi al centro dell'accordo - formazione, prevenzione e corretta gestione dei rifiuti - fanno parte delle azioni concrete che da diversi anni McDonald's ha intrapreso nell'ambito di un percorso virtuoso verso la transizione ecologica che ha già visto l'eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l'installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comiecoper lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta.

Temi e obiettivi condivisi dal Gruppo Iren, impegnato anch'esso in un ambizioso percorso di transizione ecologica,attraverso una progressiva decarbonizzazione delle proprie attività, e teso a rafforzare la leadership dell'azienda nell'economia circolare e nell'utilizzo sostenibile delle risorse, con un'attenzione particolare alla valorizzazione delle materie di recupero.

"L'accordo con Iren rappresenta per noi un ulteriore importante tassello nella collaborazione con le comunità locali, dove da diverso tempo operiamo per sensibilizzare e promuovere comportamenti corretti nell'ambito della sostenibilità ambientale.", commenta Dario Baroni, AD di McDonald's Italia. "In qualità di una delle catene di ristorazione più diffuse in Italia, abbiamo la responsabilità e l'opportunità di fare la differenza proprio a partire dai nostri ristoranti, dando un contributo concreto e quotidiano in tema di impatto ambientale. Poter contare anche sull'appoggio e il sostegno di enti locali, grazie alla collaborazione con Iren, è per noi estremamente prezioso e utile ad avvicinarci ancora di più al singolo territorio, rispondendo alle sue esigenze specifiche."

"Questa partnership ci consente di mettere a fattor comune le best practice che abbiamo sviluppato nel ciclo integrato dei rifiuti e nel campo dell'educazione ambientale, a fianco di una realtà importante come McDonald's", dichiara Eugenio Bertolini, amministratore delegato di Iren Ambiente. "Un progetto che abbiamo voluto calare nei territori in cui siamo maggiormente presenti, con l'obiettivo di accompagnarli, anche attraverso questa iniziativa di valore, verso una crescita sempre più sostenibile e attenta ai temi ambientali".

