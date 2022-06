Con il ritorno in acqua di MSC Musica, che ieri ha inaugurato la propria stagione estiva in partenza da Monfalcone/Venezia in Italia, tutte e 19 le navi di MSC Crociere sono di nuovo operative.

MSC Musica è salpata per il primo dei 23 viaggi di sette notti previsti per l'estate 2022 verso Katakolon in Grecia, tradizionalmente il luogo il cui sono nati i Giochi Olimpici, le isole greche di Creta e Santorini e Bari in Italia, prima di tornare il prossimo fine settimana al suo homeport per la stagione.



Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di vedere la nostra intera flotta di nuovo in mare. È stata una sfida a causa della situazione pandemica, ma il nostro protocollo di salute e sicurezza leader del settore ci ha permesso di affrontare questa difficoltà con forza e fiducia, oggi tutte le nostre navi sono di nuovo in mare per dare ai nostri partner agenti di viaggio e ai loro clienti ciò che desiderano. Vacanze in crociera rilassanti, piacevoli e, soprattutto, sicure."

"MSC Crociere è stata la prima grande Compagnia a ripartire con le crociere internazionali nell'estate del 2020 grazie ad un protocollo di sicurezza pensato ad hoc per la ripartenza, dimostrando - come avevamo promesso lo scorso anno - che la salute e la sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri è per noi una priorità. Tutto questo ci ha permesso di avere l'intera flotta di navi di nuovo in mare per l'estate del 2022." ha aggiunto Leonardo Massa.

Dopo la chiusura volontaria dell'industria crocieristica mondiale nel marzo 2020, a causa della situazione pandemica a terra, MSC Grandiosa è stata la prima nave di una delle principali compagnie di crociera a tornare in mare nell'agosto 2020 grazie al pionieristico protocollo di salute e sicurezza di MSC Crociere, progettato per garantire il benessere degli ospiti e dell'equipaggio.

MSC Crociere ha continuato durante la pandemia a rispettare il proprio ambizioso programma di espansione e nel 2021 ha accolto due nuove navi nella propria flotta, MSC Virtuosa e MSC Seashore.

La Compagnia accoglierà altre due navi entro la fine del 2022: MSC Seascape e MSC World Europa, la prima nave della Compagnia alimentata a gas naturale liquefatto. Le vendite per entrambe le navi sono già aperte.

Lo schieramento completo della flotta di MSC Crociere per l'estate 2022 prevede:

Mediterraneo occidentale: MSC Meraviglia – homeport a Barcellona; MSC Opera - homeport a Genova; MSC Orchestra - homeport a Genova; MSC Seaside - homeport a Genova; MSC Seaview - homeport a Genova; MSC Splendida - homeport a Genova.

Mediterraneo orientale: MSC Armonia - homeport a Venezia/Marghera; MSC Fantasia - homeport a Trieste; MSC Lirica - homeport Pireo; MSC Musica - homeport a Monfalcone/Venezia; MSC Sinfonia – homeport a Venezia/Marghera.

Nord Europa: MSC Grandiosa - homeport a Kiel; MSC Magnifica - homeport a Amburgo; MSC Poesia - homeport a Warnemünde; MSC Preziosa - homeport a Kiel; MSC Virtuosa - homeport a Southampton.

Nord America: MSC Divina - homeport a Port Canaveral; MSC Seashore - homeport a Miami.

Medio Oriente e, da luglio, Estremo Oriente: MSC Bellissima - homeport a Dubai e, da luglio, a Yokohama.

