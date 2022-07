Medica, gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech con uno spiccato footprint internazionale, comunica di aver acquisito il 51% del capitale sociale di Spindial S.p.A., specializzato nella commercializzazione e assistenza tecnica di dispositivi medici per la dialisi ospedaliera e domiciliare e nella gestione di centri dialisi.

Luciano Fecondini, fondatore e Presidente di Medica, ha commentato: "Siamo lieti di annunciare che Medica S.p.A. e Spindial S.p.A. uniscono le loro forze per realizzare una crescita significativa del fatturato Spindial in Italia e non solo. Medica metterà a disposizione il suo importante portafoglio prodotti e Spindial la sua comprovata capacità commerciale. A riprova della fiducia nelle sue capacità gestionali, confermiamo come CEO Marcello Grondelli, fiduciosi che con il supporto dei nuovi consiglieri Marco Fecondini e Giovanni Plasmati riuscirà a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita che ci siamo posti".

Ugo Grondelli, fondatore della Spindial, ha commentato: "L'aumento dimensionale, attraverso questa combinazione con Medica, è fondamentale per Spindial nell'industria del biomedicale. Con questa nuova massa critica sarà più agevole competere con le multinazionali del settore e con i prodotti innovativi di Medica prevediamo effetti positivi significativi sia in termini di ricavi che di redditività. Con la conferma dell'attuale management diamo un segnale importante di continuità ai clienti, fornitori e a tutta l'organizzazione."

*Razionale dell'operazione *

**Fondata nel 2000 dalla famiglia Grondelli, Spindial S.p.A., con sede a Collecchio (PR), si è affermata nel tempo nel settore della dialisi ospedaliera e domiciliare, sia attraverso la commercializzazione e assistenza tecnica di apparecchiature mediche e prodotti monouso alle Aziende Sanitarie del territorio italiano sia attraverso la gestione di centri dialisi accreditati e in regime di Partnership Pubblico Privata.

L'acquisizione di Spindial S.p.A. contribuisce al percorso di crescita del Gruppo Medica, prospettato sin dalla quotazione all'Euronext Growth Milan, che così potrà integrare le elevate competenze commerciali di Spindial S.p.A. con l'amplia gamma di prodotti di Medica e rafforzare la propria presenza sul mercato italiano.

L'integrazione di Spindial S.p.A. nel perimetro del Gruppo Medica avrà quindi un valore strategico rilevante.

I ricavi di *Spindial *SpA al 31 dicembre 2021 ammontano a circa 15,5 milioni di euro e l'EBITDA adjusted (che non include gli oneri non ricorrenti) a circa 2,0 milioni di euro, con prospettive di crescita nel breve-medio periodo sia in termini di volumi di fatturato sia in termini di EBITDA ed EBITDA margin. Con l'acquisizione di Spindial SpA, entrerà nel perimetro di consolidamento di Medica anche Dialpoint Srl, posseduta al 60% da Spindial SpA, i cui ricavi al 31 dicembre 2021 ammontano a circa 0,8 milioni di euro con un EBITDA di circa 0,1 milioni di euro.

*Sintesi dell'operazione *

**Medica ha comprato il 40% delle azioni di Spindial SpA da Spindial Europe SA ad un corrispettivo pari 4,8 milioni di euro e ha sottoscritto un aumento di capitale di Spindial SpA, con rinuncia al diritto di opzione da parte di Spindial Europe SA, per raggiungere la quota del 51% delle azioni ordinarie di Spindial S.p.a, per 2,7 milioni di euro.

Il *corrispettivo totale *di 7,5 milioni di euro (pari ad un multiplo EV/Ebitda adjusted 2021 di 9x) è soggetto ad aggiustamento sulla base della posizione finanziaria netta e dell'esposizione debitoria netta alla data del closing.

Il venditore ha fornito garanzie a favore di Medica SpA come da prassi per operazioni di tale natura, dimensioni e complessità.

Marcello Grondelli rimarrà alla guida di Spindial S.p.a. come Presidente e Amministratore Delegato a cui si aggiungono i consiglieri Marco Fecondini (consigliere delegato di Medica) e Giovanni Plasmati (Group CFO e IR di Medica).

Medica ha finanziato l'operazione in parte utilizzando la liquidità disponibile ed in parte grazie ad un finanziamento bancario.

(GD - www.ftaonline.com)