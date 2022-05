Mediobanca +1,1% in buona forma su indiscrezioni di stampa secondo cui dopo il fallito tentativo di prendere il controllo di Generali -0,3%, i sostenitori della lista alternativa a quella del cda uscente, Leonardo Del Vecchio in primis, potrebbero puntare direttamente su Piazzetta Cuccia. Circola l'ipotesi secondo cui il fondatore di Luxottica, attualmente primo azionista di Mediobanca con il 15,4% (dato Consob), possa chiedere l'autorizzazione a salire sopra il 20%, mentre Francesco Gaetano Caltagirone potrebbe avvicinarsi al 10% (ha il 3%). (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

