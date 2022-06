Mediobanca comunica che il 14 giugno scorso ha concluso il Programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 6 dicembre 2021. Il Programma si è svolto nei termini autorizzati dall'Assemblea del 28 ottobre 2021 e dalla Banca Centrale Europea. In particolare, Mediobanca ha acquistato n. 25.871.097 azioni proprie, pari a quasi il 3% del capitale sociale (limite massimo previsto dal Programma). In conformità alla normativa di trasparenza vigente, le singole operazioni di negoziazione sono state rese pubbliche con cadenza mensile a partire dal mese successivo all'avvio del Programma e sono disponibili sul sito internet di Mediobanca. Gli acquisti sono stati effettuati esclusivamente sui mercati regolamentati. Conformemente all'autorizzazione assembleare, il prezzo minimo di acquisto non è mai stato inferiore al valore nominale del titolo (pari ad Euro 0,51) e il prezzo massimo non ha superato del 5% il prezzo di riferimento del titolo in ciascuna seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. Risultano altresì rispettate le previsioni del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 in materia di volume e di prezzo degli acquisti, nonché di astensione dalla negoziazione nei 30 giorni precedenti l'annuncio dei risultati di esercizio o di un rapporto finanziario intermedio. Come previsto dall'art. 2357 c.c., gli acquisti sono stati effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili.

(RV - www.ftaonline.com)