Comunicato Stampa N° 91 del 23/05/2022.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Barclays Bank Ireland PLC, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE, Nomura Financial Products Europe GmbH e UniCredit S.p.A il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 15 anni BTP – scadenza 1° marzo 2038 – per un importo non superiore a 5 miliardi di euro (no grow).La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.

