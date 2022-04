Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 3 ore fa MEF: incontro fra il ministro Franco e il segretario dell'OCSE Cormann Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

Si è tenuto oggi al Ministero dell'Economia e delle Finanze un incontro tra il ministro Daniele Franco e il Segretario Generale dell'OCSE, Mathias Cormann, per uno scambio di vedute in vista della riunione del Consiglio Ministeriale dell'OCSE che si terrà il 9 e 10 giugno a Parigi sotto l'egida della Presidenza dell'Italia.

La visita del Segretario Generale Cormann avviene nel contesto di un proficuo e costante rapporto di collaborazione tra l'Italia e l'OCSE, con riferimento alle politiche nazionali e al quadro internazionale sui temi dell'analisi macroeconomica, delle riforme, dei processi di transizione climatica e digitale, delle misure di sviluppo sostenibile, anch'essi oggetto di dialogo nell'ambito del colloquio.

Comunicato Stampa N° 79 del 29/04/2022. (RV - www.ftaonline.com)

